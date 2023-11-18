Англия обыграла Мальту в 9-м туре квалификации к Евро-2024. Кейн отметился голом

Закончился матч 9-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встречались сборные Англии и Мальты. Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На восьмой минуте встречи гол в свои ворота забил защитник Мальты Энрико Пепе.

На 75-й минуте нападающий Гарри Кейн удвоил преимущество «трёх львов».

После семи туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Англии набрала 19 очков и занимает первое место в группе C. В свою очередь, после восьми матчей в отборочном турнире к Евро-2024 национальная команда Мальты не заработала ни одного очка и расположилась на последней строчке.

Ранее команды встречались в 3-м туре квалификации, который состоялся в июне текущего года. В том матче сборная Англии обыграла Мальту со счётом 4:0.