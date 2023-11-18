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Агент игрока сборной Казахстана и «Химок» Скворцова: по Льву есть звонки от других клубов

Агент игрока сборной Казахстана и «Химок» Скворцова: по Льву есть звонки от других клубов
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Дмитрий Селюк, агент защитника сборной Казахстана и подмосковных «Химок» Льва Скворцова, рассказал, что футболистом интересуются другие клубы.

«Сейчас Лёва в сборной, он может вернуться оттуда участником будущего чемпионата Европы, это же здорово. Что касается будущего в «Химках», то пока ничего не решено. Звонки от других клубов есть, но посмотрим, что будет дальше. Пока он игрок «Химок», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Лев Скворцов принял участие в 14 матчах за «Химки» во всех официальных турнирах и отметился одним забитым мячом. Текущее соглашение защитника с клубом действует до 30 июня 2025 года. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 350 тыс.

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