Талалаев рассказал, что молодым игроком «Химок» интересуется клуб из РПЛ

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, что 20-летним Тимуром Касимовым интересуется клуб из МИР РПЛ.

«Нам нужна свежая кровь, особенно в линию атаки. Травмировался Садыгов, остался по модели только один чистый атакующий игрок — Руденко, Кирилл Панченко из‑под него может помочь.

Мы ставим молодёжь, у нас мальчуган молодой Касимов — 20 лет. Никому не нужен был, мы его взяли летом, пахал‑пахал, сейчас забил четыре. Интересуются его человеческими качествами из РПЛ. Я говорю: «Подождите, он нам самим нужен, голову снесёт сразу пацану», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Касимов является воспитанником московского «Локомотива», откуда этим летом перебрался в подмосковный клуб. Тимур успел сыграть в четырёх матчах за «Химки» во всех турнирах, где отметился четырьмя голами. При этом игрок провёл на поле всего 155 минут.