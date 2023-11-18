Спаллетти: нереализованный пенальти Жоржиньо? В следующий раз он снова будет бить с точки

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал тот факт, что полузащитник итальянской национальной команды Жоржиньо не реализовал пенальти в минувшем матче квалификации к Евро-2024 с Северной Македонией (5:2).

«Жоржиньо провёл отличную игру сегодня вечером. Я уже сказал ему, что когда назначат пенальти в следующий раз, он пробьёт его. Он согласился со мной», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Напомним, Жоржиньо получил возможность пробить пенальти на 40-й минуте встречи.

После семи туров отборочного турнира к Чемпионату Европы 2024 года команда Спаллетти набрала 13 очков и на текущий момент занимает второе место в группе С. В следующей игре квалификации к Евро-2024 итальянцы сыграют с Украиной. Встреча пройдёт 20 ноября в 22:45 мск.