Игрок сборной Норвегии Холанд пропустит матча отбора к Евро-2024 с Шотландией из-за травмы

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд пропустит грядущий матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с Шотландией из-за повреждения, полученного в минувшей товарищеской игре с Фарерскими островами (2:0).

«Он испытывает сильную боль и несколько ограничен в своих действиях. К сожалению, он не сможет принять участие в матче со сборной Шотландии», — приводит слова врача норвежской национальной команды журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, сборная Норвегии проведёт матч с Шотландией завтра, 19 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

После семи туров квалификации к Евро-2024 национальная команда Норвегии набрала десять очков и занимает третье место в группе A. В свою очередь, после аналогичного количества матчей Шотландия заработала 16 очков и расположилась на второй строчке.