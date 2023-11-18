Тихонов: надеюсь увидеть самоотдачу с Кубой — при полном стадионе нельзя играть плохо

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от товарищеского матча подопечных Валерия Карпина с национальной командой Кубы. Матч пройдёт 20 ноября и начнётся в 19:30 мск.

«Конечно, как нормальный человек планирую смотреть матч нашей сборной. Ожидания есть от этой встречи. Играют в Волгограде, будет полный стадион. Надеюсь увидеть хороший и качественный футбол, азарт, самоотдачу. При полном стадионе нельзя играть плохо. Понимаю, когда вы играете на выезде в Турции в отеле. Это один футбол. Здесь же вы играете при своих болельщиках. Нужно радовать Волгоград и болельщиков. Если будет совсем безобразно, то это будет ужас.

Изменилось ли отношение к товарищеским играм? Я понимаю, когда ты играешь с Камеруном — есть имя у сборной и футболистов. Сколько тогда было народу и какой был футбол. Надеюсь, что в Волгограде будет так же. Какая разница, какая сборная. Нашей команде нужно показать хороший футбол при своих болельщиках. Если сборная не будет показывать при своих футбол, тогда вообще не понимаю, о чём пойдёт речь», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.