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Алдонин: для игроков сборной России матч с Кубой не должен быть просто товарищеским

Алдонин: для игроков сборной России матч с Кубой не должен быть просто товарищеским
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборной России с национальной командой Кубы. Матч пройдёт 20 ноября и начнётся в 19:30 по московскому времени.

«Я вошёл в делегацию РФС, которая поедет на матч сборной России с Кубой. Там будут активности среди тех игроков, которые представляли сборную России и волгоградский «Ротор». Зная, как в Волгограде относятся к футболу, там однозначно будет ажиотаж.

Матч международный, поэтому хотелось бы увидеть победу сборной России, чтобы это добавило положительных эмоций. Хочется, чтобы был качественный футбол от сборной России, а матч был похож на официальный с точки зрения ответственности и решений. Игры сборной для футболистов должны быть не просто рядовыми и товарищескими, потому что болельщики будут надеяться на положительный результат», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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