Евсеев: не вижу проблем в том, чтобы прогрессировать без еврокубков

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев поделился мнением о мотивации молодых российских футболистов в условиях отстранения команд от еврокубков.

«Где сейчас искать мотивацию, особенно молодым российским футболистам в условиях международного бана? А у нас что, все команды играли в еврокубках? Я сейчас не понял что-то. Три-четыре клуба только, а при чём тут все остальные? Я этого не понимаю.

Возможно ли прогрессировать без еврокубков? Конечно! Это возможно, не вижу никаких проблем. Ну сыграли в еврокубках две игры, проиграли и вылетели. О каком прогрессе здесь идёт речь? Кто-то и без еврокубков может развиваться. Играйте в футбол, доказывайте на тренировках. Сейчас нет такого количества иностранцев, как раньше. Упор делается на российских футболистов, в том числе и молодых», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.