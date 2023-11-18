Вадим Евсеев ответил на вопросы о судействе в Первой лиге

Главный тренер краснодарской «Кубани» Вадим Евсеев поделился мнением о судействе в Мелбет Первой лиге.

«Я никогда этой темы не касаюсь, не моё дело говорить о судьях. Ну, судят и судят. У меня нет никаких проблем с арбитрами, стараюсь не касаться этой темы. Может, мне везёт как-то, но я не попадался на матчи, где судьи как-то плохо судили. Я нормально отношусь ко всем арбитрам. Наверное, у них ко мне тоже нормальное отношение. В РПЛ есть VAR, он где-то помогает судьям в принятии решений.

В Первой лиге не хватает VAR? Не могу ответить на этот вопрос, так как это затраты на оборудование, наверное, не все могут себе этого позволить. Одно дело, когда у тебя бюджет миллиард или миллионы, а другое дело, когда живёшь по средствам, сводишь концы с концами», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».