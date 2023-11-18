«Была мечта, стала реальность». Леон Зайдензаль — о голе за «Динамо» в матче с 2DROTS

Защитник «Динамо-2» Леон Зайдензаль, сыгравший за основной состав бело-голубых в товарищеском матче с медийной командой 2DROTS, поделился эмоциями от своего гола, который стал победным в данной встрече (2:1).

«Мероприятие классное, всегда приятно забивать на таком стадионе! Было много болельщиков, играли в хороший футбол. Хорошие голы, отборы, яркий футбол.

Как отношусь к медиафутболу? Честно говоря, не слежу. Если попадётся видос, посмотрю. А так — нет.

Эмоции от первого гола невероятные. Я не знаю, как это передать. Забить на таком стадионе! Была мечта, а стала — реальность», — сказал Зайдензаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сегодня, 18 ноября, прошёл товарищеский матч, в котором встречались московские «Динамо» и 2DROTS. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени. «Динамо» одержало победу во встрече со счётом 2:1.