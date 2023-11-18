Тренер «Волгаря»: красивый футбол я вам потом покажу. Хорошо, что обыграли «Акрон»

Главный тренер астраханского «Волгаря» Сергей Павлов прокомментировал гостевую победу команды в матче 19-го тура Первой лиги с «Акроном» (1:0).

«Сложная игра. Если сравнивать её с недавней кубковой игрой, здесь «Акрон» был другой: более целостный, более злой по-спортивному. Накал игры был высокий. Мы после кубкового матча с «Акроном» выиграли в Москве у «Торпедо» и проиграли дома игру. Были явно просажены, не восстановились после поездки в Москву. Но здесь и сейчас мы собрались. Я рад, что пацаны сыграли на пределе своих возможностей.

Мы глубоко сели в оборону? Ворот двое. В одни надо забивать, а другие защищать. Турнирная таблица говорит нам о том, что мы должны играть аккуратно. Конечно, мы отдали территорию, соперник доминировал. Сзади мы сыграли аккуратно, явных моментов у соперника не было. Мы сыграли по счёту очень хорошо.

Прежде всего я доволен результатом. Я знал, каким путём мы его будем добиваться. И мы его добились. Команда выполнила всё то, что нужно делать. А красивый футбол я вам на следующий год покажу. И результат тоже», – приводит слова Павлова Metaratings.ru.