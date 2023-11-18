Игрок «Динамо» Фомин: самое главное — не в первом круге смотреть турнирную таблицу

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о положении бело-голубых в турнирной таблице РПЛ.

«Хорошее место. Надо закончить не только первый круг, но и первую часть чемпионата, а потом весна. Мы и в том году заканчивали, но весной были проблемы. Самое главное — не в первом круге смотреть турнирную таблицу», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Первую тройку замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).