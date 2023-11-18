Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шервуд: в «Сити» Рашфорд мог бы стать игроком мирового уровня. Это недоработка тен Хага

Шервуд: в «Сити» Рашфорд мог бы стать игроком мирового уровня. Это недоработка тен Хага
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Тим Шервуд высказался о текущей форме форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркуса Рашфорда.

«Маркус не заслуживает вызова в сборную Англии. К сожалению, ему стоит поблагодарить за это своего клубного тренера — Эрика тен Хага.

Если бы он сейчас был в «Манчестер Сити», то мог бы стать футболистом мирового уровня и попасть в старт сборной Англии. У Маркуса есть для этого все необходимые качества.

Не думаю, что до конца сезона ситуация кардинально изменится. И за это, думаю, стоит поблагодарить Эрика тен Хага. Он недостаточно хорош как тренер», – приводит слова Шервуда Daily Mail.

В текущем сезоне Рашфорд провёл за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
Игроки «Манчестер Юнайтед» Онана и Рашфорд получили травмы во время матчей сборных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android