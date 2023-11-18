Шервуд: в «Сити» Рашфорд мог бы стать игроком мирового уровня. Это недоработка тен Хага

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Тим Шервуд высказался о текущей форме форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркуса Рашфорда.

«Маркус не заслуживает вызова в сборную Англии. К сожалению, ему стоит поблагодарить за это своего клубного тренера — Эрика тен Хага.

Если бы он сейчас был в «Манчестер Сити», то мог бы стать футболистом мирового уровня и попасть в старт сборной Англии. У Маркуса есть для этого все необходимые качества.

Не думаю, что до конца сезона ситуация кардинально изменится. И за это, думаю, стоит поблагодарить Эрика тен Хага. Он недостаточно хорош как тренер», – приводит слова Шервуда Daily Mail.

В текущем сезоне Рашфорд провёл за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.