Игроки «Манчестер Юнайтед» Онана и Рашфорд получили травмы во время матчей сборных

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана и нападающий «красных дьяволов» Маркус Рашфорд получили повреждения, принимая участие в играх своих национальных команд. Об этом информирует talkSport.

Онана получил болезненный удар в минувшем матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Маврикием (3:0), после которого он был заменён на 81-й минуте игры. В свою очередь, Рашфорд врезался в соотечественника Трента Александера-Арнольда во время поединка отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с Мальтой (2:0), после чего не смог продолжить игру и был заменён.

На текущий момент сроки восстановления футболистов неизвестны.

После 12 туров АПЛ команда Эрика тен Хага набрала 21 очко и на текущий момент занимает шестое место в туринирной таблице.