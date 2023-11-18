Евгений Калешин: система двигает в РПЛ не лучших, а самых нужных

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин после матча 19-го тура Мелбет Первой лиги с «Волгарём» (0:1) подвёл итоги первой части сезона.

«Как оцениваю результаты и игру «Акрона» в первой части сезона? На четыре с плюсом. Что нужно добавить? Добавить много что нужно. Много над чем есть работать. У нас нет стабильной игры. Только отрезками и периодами. А надо, чтобы команда проводила цельный матч. По 90 и 95 минут. У нас есть идеи, как улучшить игру, за счёт каких упражнений. Есть план, куда нам нужно двигаться, чтобы прийти к более интенсивному и вариативному футболу. На сборах у нас будут хорошие спарринги, очень сильные клубы. Есть все шансы стать намного сильнее в оставшихся матчах.

Есть уверенность, что «Акрону» удастся напрямую выйти в РПЛ по итогам этого сезона? Уверенности нет. В процентах? Есть ли 80? Даже 80 нет. Я даю 10 процентов. Потому что [есть] система. Она двигает в РПЛ не лучших, а самых нужных. Я не помню, когда в последний раз лучшая команда поднималась лигой выше. Мы будем биться до конца. Самое главное – сохранить коллектив, настрой у ребят. Не надо вешать нос. В конце всё будет сбалансированно. Тот, кто обманывает, получит обман. Тот, кто честный, получит по заслугам. Спокойно потренируемся, выдохнем и будем мощно готовиться к поездке в Грозный.

Требуется ли команде усиление в зимнее трансферное окно? Безусловно. В группу атаки, в группу обороны. Наверное, так. В эти две зоны нам нужно», – приводит слова Калешина Metaratings.