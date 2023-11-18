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Марсело Гальярдо подтвердил, что возглавит «Аль-Иттихад»

Марсело Гальярдо подтвердил, что возглавит «Аль-Иттихад»
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Бывший наставник аргентинского «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера саудовского «Аль-Иттихада».

«Я приму предложение «Аль-Иттихада», это уже решено. В том числе по личным причинам. Меня мотивировали огромным проектом в интересном чемпионате.

Подобная работа навсегда изменит мой разум и тренерское видение. Я смотрю на это как на новый вызов, и меня это мотивирует. Мне не терпится вернуться к тренерской работе», – приводит слова Гальярдо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

47-летний специалист за время своей тренерской карьеры работал только с двумя командами — уругвайским «Насьоналем» и аргентинским «Ривер Плейт». Последних Гальярдо возглавлял на протяжении восьми лет. Под его руководством «Ривер Плейт» завоевал 13 трофеев, в том числе стал чемпионом Аргентины и обладателем Кубка Либертадорес (дважды).

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