Сборная Беларуси не без труда обыграла Андорру в матче отбора Евро-2024

Завершилась встреча 9-го тура группы I отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024, в которой встречались сборные Беларуси и Андорры. Команды играли на стадионе «Суса Ференц» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Белорусы смогли дожать соперника и одержать минимальную победу — 1:0.

Единственным в матче голом отметился нападающий сборной Беларуси Денис Лаптев. Он сумел отличиться на 83-й минуте.

После сегодняшнего матча сборная Беларуси располагается на предпоследней, пятой позиции в турнирной таблице группы I, набрав девять очков в девяти турах. Андорра находится на последнем месте, заработав два очка после аналогичного количества встреч. Обе команды потеряли шансы выйти в финальный этап турнира.