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Сборная Беларуси не без труда обыграла Андорру в матче отбора Евро-2024

Сборная Беларуси не без труда обыграла Андорру в матче отбора Евро-2024
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Завершилась встреча 9-го тура группы I отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024, в которой встречались сборные Беларуси и Андорры. Команды играли на стадионе «Суса Ференц» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Белорусы смогли дожать соперника и одержать минимальную победу — 1:0.

Единственным в матче голом отметился нападающий сборной Беларуси Денис Лаптев. Он сумел отличиться на 83-й минуте.

После сегодняшнего матча сборная Беларуси располагается на предпоследней, пятой позиции в турнирной таблице группы I, набрав девять очков в девяти турах. Андорра находится на последнем месте, заработав два очка после аналогичного количества встреч. Обе команды потеряли шансы выйти в финальный этап турнира.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа I. 9-й тур
18 ноября 2023, суббота. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 0
Андорра
1:0 Лаптев – 83'    
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