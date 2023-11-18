Сборная Беларуси не без труда обыграла Андорру в матче отбора Евро-2024

Завершилась встреча 9-го тура группы I отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024, в которой встречались сборные Беларуси и Андорры. Команды играли на стадионе «Суса Ференц» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Белорусы смогли дожать соперника и одержать минимальную победу — 1:0.
Единственным в матче голом отметился нападающий сборной Беларуси Денис Лаптев. Он сумел отличиться на 83-й минуте.
После сегодняшнего матча сборная Беларуси располагается на предпоследней, пятой позиции в турнирной таблице группы I, набрав девять очков в девяти турах. Андорра находится на последнем месте, заработав два очка после аналогичного количества встреч. Обе команды потеряли шансы выйти в финальный этап турнира.
- 18 ноября 2023
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