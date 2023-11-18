«Молодым было тяжело, но хотя бы пороху понюхали». Семак — о поражении «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о молодых игроках сине-бело-голубых, вышедших в сегодняшнем товарищеском матче с «Нефтчи». Напомним, «Зенит» проиграл матч со счётом 1:2.

«Какое впечатление оставили молодые игроки, вызванные из дубля? Тяжело им, но хотя бы пороху понюхали. Конечно, у нас ситуация сложилась так, что сегодня у нас было не так много игроков нашей основной обоймы, игроков, которые тренируются с нами, поэтому мы добавили футболистов из второй команды, дали им возможность почувствовать уровень. Кто-то выглядел лучше, кому-то пришлось сложнее, они в первый раз играли против такого хорошего соперника. Им объективно было сложно, поэтому сложно предъявлять им какие-то претензии.

Тот факт, что выпускал во втором тайме молодёжь, говорит о том, что сегодня результат вообще никак не довлел, а главным был учебно-тренировочный процесс? Естественно, результат не имел первостепенного значения, побеждать нам хочется всегда. В сегодняшней игре нам нужно было дать возможность сыграть тем, кто обычно играет меньше, и дозировать нагрузку на тех игроков, которые играют больше — отсюда эти замены», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, сегодня, 18 ноября, состоялся товарищеский матч, в котором встречались азербайджанский «Нефтчи» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команды играли на стадионе «Нефтчи Арена» в Баку (Азербайджан). Хозяева одержали победу со счётом 2:1.