Сергей Семак высказался о дубле экс-спартаковца Мирзова в ворота «Зенита» за «Нефтчи»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о дубле бывшего игрока московского «Спартака» Резиуана Мирзова, выступающего в данный момент за «Нефтчи», который принёс азербайджанской команде победу в сегодняшнем товарищеском матче с сине-бело-голубыми (2:1).

«Голы Мирзова — его индивидуальное мастерство или результат планомерного давления «Нефтчи»? Любой гол в той или иной степени — это как мастерство игрока, так и ошибки обороны. Этот случай не исключение. С одной стороны, хорошая игра Мирзова. С другой — наши защитники в этих ситуациях действовали нехорошо», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 18 ноября, состоялся товарищеский матч, в котором встречались азербайджанский «Нефтчи» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команды играли на стадионе «Нефтчи Арена» в Баку (Азербайджан). Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Подопечные Сергея Семака идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после первого круга. «Нефтчи» после 13 сыгранных матчей в чемпионате Азербайджана располагается на шестом месте. В активе команды 18 очков.