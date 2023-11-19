Сборная Израиля проиграла Румынии в матче 9-го тура отбора на Евро-2024

Завершился матч 9-го тура группы I отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встретились сборные Израиля и Румынии. Команды играли на стадионе «Панчо Арена» в Фельчуте (Венгрия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. Сборная Израиля проиграла Румынии со счётом 1:2.
В самом начале встречи, на второй минуте, Эран Захави открыл счёт, выведя Израиль вперёд. Вскоре, на 10-й минуте, Георге Пушкаш сравнял счёт. Во втором тайме, на 63-й минуте, Янис Хаджи вывел Румынию вперёд. Гол Хаджи так и остался последним в данной встрече, Румыния одержала победу со счётом 2:1.
После результата данного матча сборная Израиля занимает третье место в группе I, набрав 12 очков в девяти матчах. Румыния занимает первое место с 19 очками и прошла на Евро-2024.
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