Майкл Оуэн: ФФП защищает элитные клубы и делает практически невозможной конкуренцию

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Майкл Оуэн раскритиковал ФФП (финансовый фэйр-плей. — Прим. «Чемпионата») после снятия очков с «Эвертона».

«Заслуживает ли «Эвертон» лишения очков или нет — вопрос спорный, но мне никогда не нравился ФФП. Наверняка есть лучший способ защитить будущее клубов? ФФП защищает элитные клубы и делает практически невозможной конкуренцию со стороны догоняющих», — написал Оуэн на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 17 ноября стало известно, что с «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей. В итоге «ириски» опустились на 19-е место в турнирной таблице и по состоянию на сегодняшний день имеют четыре набранных очка. Позднее «Эвертон» выступил с официальным заявлением, уведомив о намерении обжаловать это решение.