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С «Эвертона» могут снять ещё девять очков в случае удовлетворения иска «Бёрнли» и «Лидса»

С «Эвертона» могут снять ещё девять очков в случае удовлетворения иска «Бёрнли» и «Лидса»
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Футбольный клуб «Эвертон» может подвергнуться санкциям в виде снятия с него ещё девяти очков в английской Премьер-лиги в случае, если независимая комиссия удовлетворит иск «Бёрнли», «Лидса» и «Лестера», связанный с тем, что «ирисок» не лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фэйр-плей раньше. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, изначально компетентный орган примет решение о том, чтобы взыскать с «Эвертона» несколько миллионов евро в пользу указанных английских команд в качестве компенсации. Однако у нынешних владельцев клуба недостаточно денежных средств для того, чтобы покрыть эту компенсацию. Если они не смогут это сделать, с «ирисок» автоматически будут сняты ещё девять очков в АПЛ.

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