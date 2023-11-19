Зинченко: советую молодым футболистам, изучающим английский, смотреть интервью Златана

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своём интересе к персоне бывшего шведского футболиста Златана Ибрагимовича.

«В «Ман Сити» меня называли Златаном? Ну, Златаном они меня называли не из-за футбольных каких-то качеств, а просто из-за того, что я шутил по этому поводу – что у Златана свой особый характер. Если честно, это сложно рассказать, потому что было несколько ситуаций. Это больше о шутке.

Читал ли я автобиографию Златана? Да, читал. Я смотрел почти все его интервью, потому что мне очень интересно его слушать. И я всегда советую всем молодым футболистам, которые изучают английский язык, чтобы они смотрели его интервью, потому что у него очень хороший английский.

Ты можешь слышать каждое слово, которое он говорит. Он не такой тяжёлый, ты можешь его понимать. Я учил английский на его интервью», – цитирует Зинченко ua.tribuna.com.