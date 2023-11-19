Квалификационный раунд Евро-2024, 19 ноября: расписание матчей игрового дня

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Сегодня, 19 ноября, состоится девять встреч заключительного 10-го тура отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

19 ноября, расписание игрового дня:

17:00 мск. Венгрия — Черногория;

17:00 мск. Сербия — Болгария;

20:00 мск. Бельгия — Азербайджан;

20:00 мск. Швеция — Эстония;

22:45 мск. Босния и Герцеговина — Словакия;

22:45 мск. Испания — Грузия;

22:45 мск. Лихтенштейн — Люксембург;

22:45 мск. Португалия — Исландия;

22:45 мск. Шотландия — Норвегия.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.