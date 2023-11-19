«Результат не позитивный, но и не катастрофический». Тренер Латвии — об отборе к Евро-2024

Главный тренер сборной Латвии Дайнис Казакевич прокомментировал поражение в матче 9-го тура группы D отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Хорватии (0:2).

«Два быстрых гола определили ход игры. Соперник после этого сбавил обороты, позволил нам активнее играть в атаке. Что-то получалось, но вот в завершающей стадии действовали неудачно. Выделить могу только болельщиков, они создали прекрасную атмосферу.

Что касается итогов цикла, считаю, что результат не позитивный, но и не катастрофический. Думаю, нам надо гордиться своими футболистами, негативный эмоциональный фон не приводит ни к чему хорошему», — приводит слова Казакевича официальный сайт УЕФА.

Сборная Латвии заняла последнее место в группе, набрав три очка.