Сборная Хорватии обыграла Латвию и лишила Армению шансов выйти на Евро-2024

Завершился матч 9-го тура группы D отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встретились сборные Латвии и Хорватии. Команды играли на стадионе «Сконто» в Риге (Латвия). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. Сборная Хорватии уверенно обыграла Латвию со счётом 2:0.

В самом начале встречи, на седьмой минуте, Ловро Майер открыл счёт, выведя Хорватию вперёд. Вскоре, на 16-й минуте, Андрей Крамарич с передачи Майера удвоил преимущество гостей в матче. Гол Крамарича так и остался последним в данной встрече, Хорватия одержала победу со счётом 2:0.

После результата данного матча сборная Хорватии поднялась на второе место в турнирной таблице группы D. Команда набрала 13 очков после семи матчей. Таким образом, сборная Армении лишилась шансов на попадание на Евро-2024 (восемь очков перед заключительным матчем), команда занимает четвёртое место в группе. Латвия располагается на последней, пятой строчке, заработав три очка.