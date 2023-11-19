Мэтт Доэрти прокомментировал поражение Ирландии в матче с Нидерландами

Полузащитник сборной Ирландии Мэтт Доэрти высказался о поражении в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Нидерландов (0:1).

«Мы показали против них хорошую игру, как и в первый раз. Очевидно, что они создали немало моментов во втором тайме, но Гэв Базуну был великолепен. Нужно именно это, когда приезжаешь на такие большие стадионы. Необходимо, чтобы вратарь хорошо играл, нужны какие-то отчаянные подкаты.

В целом, конечно, есть разочарование, но я думаю, что мы подвели себя только дважды: оба раза против Греции. Если играть дома с Францией и проигрывать со счётом 0:1, а их вратарь делает невероятный сейв на последней секунде игры… И дома с Нидерландами: мы могли бы вести в два или три мяча за первые 15 минут», — приводит слова Доэрти официальный сайт УЕФА.