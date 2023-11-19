Главные интриги отбора Евро-2024. Расклады перед последним туром

В отборочном цикле к Евро-2024 остался всего один тур. В ближайшие три дня станут известны все 20 команд, которые выйдут на чемпионат Европы с первых двух мест. Плюс автоматически станет понятно, какие 12 сборных в плей-офф Лиги наций поборются за оставшиеся три путёвки на турнир. Давайте посмотрим, в каких отборочных группах осталась интрига.

ГРУППА А

Ещё месяц назад стало известно, что из группы выходят Испания и Шотландия. Правда, это не значит, что этим сборным уже ничего не нужно. Обе борются за попадание в лучшую корзину при жеребьёвке групп основной стадии чемпионата Европы. Испании нужно побеждать Грузию на своём поле, чтобы гарантировать себе место среди шести сеяных команд. Шотландия окажется в третьей корзине с большой вероятностью, но есть небольшие шансы на вторую. Грузия железно сыграет в стыках Лиги наций (первый матч дома проведёт, скорее всего, с Люксембургом). Кипр и Норвегия (грустим вместе с Холандом) уже точно остались без каких-либо шансов на Евро-2024.

ГРУППА B

Франция тоже вышла из группы в октябре, но только сейчас забронировала себе место в первой корзине при жеребьёвке. Как мы уже писали, в этом отборочном цикле 20 очков гарантируют попадание в число шести сеяных команд. Точнее, пяти, потому что ещё одно место в первой корзине зарезервировано под хозяйку турнира – Германию. Нидерланды уже вышли на Евро-2024 и почти точно будут в третьей корзине. Можно сказать, что интриги в группе B нет. Разве что борьба за более высокий рейтинг ФИФА.

ГРУППА C

Англия вышла из группы, и теперь ей нужна хотя бы ничья в последнем туре в Северной Македонии, чтобы гарантировать себе место в первой корзине. Понятно, что главный интерес в этой группе вызывает матч между итальянцами и украинцами, которым нужна победа с любым счётом. При ничьей обе команды наберут по 14 очков, но выше окажется Италия из-за преимущества по сумме двух очных матчей. Обе команды уже потеряли шансы на первую и вторую корзину при жеребьёвке, но у обоих забронировано место в плей-офф Лиги наций на случай провала в отборочной группе.

ГРУППА D

Турция вышла из группы и фактически забронировала себе место во второй корзине. Основная интрига – по поводу второй путёвки на Евро-2024, на которую претендуют Уэльс и Хорватия. У валлийцев будет преимущество при равенстве очков. Правда, у них и соперник мощнее – Турция, в то время как хорваты в последнем туре встречаются с Арменией. И победа Хорватии во вторник гарантирует вице-чемпионам мира выход из группы.

ГРУППА E

Албания уже вышла из группы, сыграв вничью в предыдущем туре. За второе место теперь бьются Чехия и Молдавия. Им осталось сыграть только друг с другом. Как видно по таблице, чехов устроит даже ничья. Хотя теоретически победа может позволить выиграть отборочную группу, а это значит попасть во вторую корзину при жеребьёвке. Правда, шансы на это микроскопические, ведь Албания в последнем туре едва ли проиграет дома Фарерским островам.

ГРУППА F

Бельгия и Австрия вышли из группы ещё месяц назад. Вопрос теперь в том, кто займёт первое место. Австрийцы свои выступления в этом отборочном цикле закончили, а бельгийцам нужна победа дома над Азербайджаном, чтобы оказаться на первом месте и с 20 очками гарантировать себе попадание в первую корзину при жеребьёвке.

Интересно, что из пяти сборных в группе F шансы на Евро-2024 потеряла только Швеция, идущая третьей. Эстония с огромной вероятностью окажется в плей-офф Лиги наций, и минимальные шансы на это сохраняются у Азербайджана. Ему требуется, чтобы Казахстан пробился на чемпионат Европы через свою отборочную группу и таким образом освободил своё место в плей-офф Лиги наций для Азербайджана.

ГРУППА G

На днях из группы вышла Венгрия. За вторую путёвку борются Сербия (сыграет с дома с Болгарией) и Черногория (встречается с Венгрией на её поле). Ситуация кажется достаточно очевидной, потому что сербам хватит и ничьей. При равенстве очков Черногория будет ниже по личным встречам. Если случится чудо и Сербия окажется на третьей строчке, то у неё забронировано место в плей-офф Лиги наций. У Черногории такой опции нет.

ГРУППА H

Здесь всё просто. Дания точно выиграла эту отборочную группу, и уже понятно, что окажется во второй корзине при жеребьёвке. В последних трёх группах не работает принцип «20 очков = первая корзина при жеребьёвке», потому что здесь уже не учитываются результаты с шестыми командами (с Сан-Марино в данном случае).

Словения и Казахстан разыграют между собой вторую путёвку на чемпионат Европы. Наших соседей устраивает только победа. На неё будут особенно рассчитывать в Азербайджане, как мы писали выше. Ну а Финляндия точно отправляется в плей-офф Лиги наций, где проведёт первый матч в гостях либо в Польше, либо в Боснии и Герцеговине.

ГРУППА I

Румыния и Швейцария только что вышли из группы – это стало понятно накануне. Обе команды теперь поборются за первую строчку в группе в очном матче. Такова единственная интрига в этой группе. Израиль отправляется в стыки Лиги наций, где первый матч проведёт дома. Судя по всему, либо с Украиной, либо с Исландией. Теперь уже без шансов для Косова попасть на Евро-2024. Как, само собой, и у Беларуси с Андоррой.

ГРУППА J

Португалия не просто выиграла группу, а набрала максимум очков. Это значит, что команда будет в первой корзине при жеребьёвке. Поражение от Исландии тут ничего уже не изменит. Вторая путёвка – у словаков, которые, скорее всего, окажутся в четвёртой корзине. Попадание Лихтенштейна на Евро-2024 исключено, а оставшиеся три сборные в группе J сыграют в плей-офф Лиги наций. Там 100% будут Босния и Герцеговина, а также Люксембург. И с огромной вероятностью Исландия.