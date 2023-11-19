Лукаку: в будущем Жоан Бакайоко станет лучше меня, его предел возможностей неограничен

Нападающий сборной Бельгии и «Ромы» Ромелу Лукаку высоко оценил потенциал 20-летнего вингера бельгийской национальной команды и «ПСВ» Жоана Бакайоко.

«Он узнал о том, что статистика имеет значение. Теперь он отдаёт больше результативных передач и больше забивает. Он становится центром внимания. Я сказал ему, что считаю, что он отличный игрок, который станет футболистом мирового класса, если ему удастся объединить своё креативное мышление и голевую статистику. Его предел возможностей — это небо. Я действительно считаю, что в долгосрочной перспективе он будет лучше меня», — приводит слова Лукаку сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, в нынешнем сезоне Бакайоко принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и 11 результативными передачами. В сборной Бельгии футболист дебютировал в марте текущего года. В составе бельгийской национальной команды игрок провёл восемь матчей, в которых забил один гол.