«Мы приехали не за реваншем». Тренер Грузии — о предстоящем матче с Испанией

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Испании. Встреча состоится сегодня, 19 ноября. Начало игры — в 22:45 мск.

«Матч против Испании в Тбилиси был для нас очень трудным. Однако то тяжёлое поражение многому нас научило. Мы думали о приоритетах, стиле игры, подходе. Футболисты не забыли то поражение, хотя мы приехали сюда не за реваншем. Сейчас мы готовимся к мартовскому плей-офф, и игрокам следует думать только о собственной конкуренции и успешной игре команды. Можно очень хорошо сыграть против команды уровня Испании, но всё равно проиграть. Так что в этой встрече нам следует думать не только о результате. Нам нужно сконцентрироваться на качестве нашей игры и подготовке к марту.

70 минут против Шотландии прошли очень хорошо, и мы пропустили второй гол из-за множества мелких ошибок. Мы говорили об этом. Мы все совершаем ошибки, но наша цель — никогда не повторять допущенную нами ошибку. Думаю, сейчас команда находится на правильном пути. Нам нужно продолжать спокойно работать и готовиться к очень важным мартовским матчам», — приводит слова Саньоля официальный сайт Федерации футбола Грузии.