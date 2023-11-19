Полузащитник «Динамо» Зазвонкин: у 2DROTS хорошие перспективы в профессиональном футболе

Полузащитник московского «Динамо» Иван Зазвонкин высказался о товарищеском матче с медийной командой 2DROTS. Бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.

«Результат «Динамо» в матче с 2DROTS можно назвать удовлетворительным. Соперник хорошо играл, у них всё получится в будущем. 2DROTS не удивил, но и не разочаровал, потому что мы смотрим их выступление в Медиалиге. Было понятно, что они настроятся на «Динамо», — никто ходить пешком по полю точно не собирался.

Перспективы 2DROTS в профессиональном футболе хорошие. Их уровень — Вторая лига», — сказал Зазвонкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В составе «Динамо» отличились Роберто Фернандес и Леон Зайдензаль. За 2DROTS забил Станислав Манаев.