2DROTS перебили «Динамо»! Кузнецов и Личка сыграли за свои команды

Московское «Динамо» и звёздная команда Медиалиги 2DROTS сыграли на «ВТБ Арене» – получилось ярко!

Эта игра была больше, чем просто футбол. Главный тренер «Динамо» Марцел Личка круто поддержал шоу – выпустил в стартовом составе бело-голубых… самого себя. В последний раз на серьёзном уровне бывший полузащитник играл 13 лет назад, в мае 2010-го за «Кладно», когда заканчивал карьеру в высшем дивизионе чемпионата Чехии. В том же году он забил свой последний гол в ворота «Виктории Пльзень» ударом со штрафного. На выход Лички 2DROTS ответили выходом в основе своего главного тренера Дмитрия Кузнецова: экс-полузащитник сборной России не рубился с профи и вовсе с 2002-го.

Поразительно, но Личка с Кузнецовым были сегодня на футбольной сцене не просто «для мебели», а едва ли не самыми заметными фигурами. Марцел очень хорошо двигался для 46-летнего, а Дмитрий – просто прекрасно для 58-летнего. На первых минутах он даже пытался прессинговать – железных людей производил советский футбол!

«Динамо» почти все свои комбинации придумывало с участием Лички, и в первом опасном моменте бело-голубых он тоже поучаствовал. Чех открылся в полукруге, получил мяч и сделал пас на Тюкавина. Сорвал потенциально голевую атаку динамовцев офсайд у форварда. Два тренера отыграли почти 10 минут, после чего Личка поймал мяч в руки и, избежав предупреждения за умышленный фол, показал – пора меняться.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Потом «Динамо» владело мячом и территорией, а 2DROTS организованно защищались и ждали своих шансов на контратаках. «Самураи», как выяснилось, очень неплохо готовы после турецкого сбора. Понятно, что бело-голубые не выкладывались настолько, как в матчах РПЛ. Этот матч был важным разве что для молодых – защитника Зайдензаля и полузащитника Назаренко. По крайней мере, в игре без мяча команда Лички действовала недостаточно агрессивно, не прессинговала, брала паузы. Но в середине первого тайма «Динамо» забило. Замена Лички на Бителло оказалась удачной: бразилец сделал кросс справа, а оставшийся в чужой штрафной после стандарта Фернандес пробил головой – Саля не сумел помешать парагвайцу.

Если динамовцы думали, что дальше будет легко, как на тренировке, то они ошибались. 2DROTS подняли линии, а пропустивший турецкий сбор Гаучо здорово поменял Прошлякова после получаса матча. Команда Кузнецова создала два-три по-настоящему опасных момента с игры и со стандарта, а перед самым перерывом, как только Тюкавин уступил место на поле боссу «Амкала» Герману Эль Классико, 2DROTS сравняли счёт. Гаучо сделал крутой отбор у завозившегося с мячом Фомина и вырезал пас Манаеву – тот точно пробил из-под Паршивлюка. Шунин был очень зол из-за этого пропущенного гола.

После перерыва динамовцы подзавелись. Было видно, что команда РПЛ очень не хочет, чтобы её встреча с медиакомандой завершилась ничьей или поражением. Но 2DROTS не привыкать давать бой тому, кто фаворит на бумаге. Они тоже чувствовали поддержку большой части от 22 тысяч болельщиков, заполнивших трибуны.

Кузнецов начал играть заменами: дебютировал Газданов, появился Натхо, которого футболом такого уровня точно не удивить. Тем не менее на исходе часа матча «Динамо» забило второй. Ещё один голевой пас отдал Бителло, классно развернувший атаку направо. Зайдензалю позволили сделать три касания правой и ударить с левой – с рикошетом от штанги.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

По ходу второго тайма на поле появилась ещё одна легенда. У динамовцев с камерой на груди выбежал Рыков. Экс-защитник получил капитанскую повязку, которая досталась ему от Шунина транзитом через Фомина. Рыков помогал молодым партнёрам Купцову, Зазвонкину, Исаеву, Шагиахметову и остальным сдерживать атаки 2DROTS (Личка произвёл большое количество замен), а однажды и сам, прибежав в чужую штрафную, нанёс удар в штангу из офсайда.

2DROTS сражались до конца и очень хорошо показали себя на фоне соперника по РПЛ. Достаточно сказать, что команда Кузнецова в итоге превзошла соперника по количеству ударов по воротам – 9:8 (в створ – 1:3). В концовке запомнился жёсткий стык Рыкова с Мбэйпом, после которого экс-защитник «Динамо» отказался принимать извинения оппонента. На 90+3-й минуте «самураи» заработали опаснейший штрафной в 20 метрах от ворот бело-голубых. Мяч после удара Степанова пролетел в сантиметрах от штанги. Повезло команде Лички.

А после матча 2DROTS с «Динамо» исполнили буллиталити – комбо из буллитов и пенальти. Динамовцы смело били «паненкой», словно дразнили сидящего на скамейке Смолова. В результате и тут всё решил победный удар Зайдензаля.