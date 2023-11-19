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Вратарь «Зенита» Васютин прокомментировал поражение в товарищеском матче с «Нефтчи»

Вратарь «Зенита» Васютин прокомментировал поражение в товарищеском матче с «Нефтчи»
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин поделился впечатлениями от товарищеского матча с азербайджанским «Нефтчи». Команда из Баку одержала победу со счётом 2:1 благодаря дублю бывшего футболиста московского «Спартака» Резиуана Мирзова.

«Хороший спарринг для всей команды, получили игровое время. То, что нужно во время паузы в чемпионате. Голы Мирзова? Мне кажется, он индивидуально решал моменты. Взаимопонимание у игроков «Зенита» в таком сочетании есть. Но мы можем и должны играть лучше. Атмосфера на игре? Небольшой стадион, но было шумно. И, конечно, было слышно наших болельщиков. Их всегда слышно. Спасибо ребятам, что приехали и поддержали. Это всегда приятно», — приводит слова Васютина «Матч ТВ».

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