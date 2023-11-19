Мбаппе: есть игроки, которые за карьеру забили 800 или 850 голов. 300 — это просто смешно!

24-летний нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на достижение отметки в 300 забитых мячей за карьеру.

«Это всего лишь часть процесса. Есть игроки, которые за свою карьеру забили 800 или 850 голов. 300 — это просто смешно! Мне нужно продолжать работать в том же духе и улучшать игру как за клуб, так и за сборную», — приводит слова Мбаппе Goal со ссылкой на французский телеканал TF1.

Напомним, вчера, 18 ноября, сборная Франции разгромила национальную команду Гибралтара со счётом 14:0 в рамках 9-го тура отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024. Мбаппе оформил хет-трик. Такие мировые футбольные звёзды, как Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар, достигли показателя в 300 голов уже после достижения 25-летнего возраста.