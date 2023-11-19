Владимир Рыков: буду рад, если Тюкавин и Бессмертный останутся в «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением относительно будущего футболистов бело-голубых Константина Тюкавина и Станислава Бессмертного.

«Тюкавин и Бессмертный — воспитанники «Динамо», важные игроки для команды. Конечно, было бы хорошо сохранить их в команде. Но суть контрактов и их продление — вопрос к руководству клуба. Это их карьера, они за неё отвечают. Но я хочу, чтобы они играли за «Динамо». Буду рад, если они останутся», — приводит слова Рыкова Metaratings.

В нынешнем сезоне Константин Тюкавин принял участие в 19 матчах во всех официальных турнирах, отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Бессмертный провёл девять игр, забил один гол и отдал одну результативную передачу.