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Владимир Рыков: буду рад, если Тюкавин и Бессмертный останутся в «Динамо»

Владимир Рыков: буду рад, если Тюкавин и Бессмертный останутся в «Динамо»
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Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением относительно будущего футболистов бело-голубых Константина Тюкавина и Станислава Бессмертного.

«Тюкавин и Бессмертный — воспитанники «Динамо», важные игроки для команды. Конечно, было бы хорошо сохранить их в команде. Но суть контрактов и их продление — вопрос к руководству клуба. Это их карьера, они за неё отвечают. Но я хочу, чтобы они играли за «Динамо». Буду рад, если они останутся», — приводит слова Рыкова Metaratings.

В нынешнем сезоне Константин Тюкавин принял участие в 19 матчах во всех официальных турнирах, отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Бессмертный провёл девять игр, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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