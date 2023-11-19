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Игрок «Динамо» Лепский: плотность в таблице добавляет нервов — не хочется опускаться ниже

Игрок «Динамо» Лепский: плотность в таблице добавляет нервов — не хочется опускаться ниже
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Защитник «Динамо» Иван Лепский рассказал о турнирных амбициях московского клуба в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Плотность в таблице добавляет интерес, потому что каждая команда хорошо играет. Но это добавляет и нервов — не хочется опускаться ниже в турнирной таблице», — сказал Лепский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после 15 туров чемпионата России команда Марцела Лички набрала 25 очков и на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице. Четвёртое место занимают самарские «Крылья Советов», у которых после 15 игр РПЛ в активе также 25 очков. На пятой строчке расположился московский ЦСКА, который заработал аналогичное количество очков.

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