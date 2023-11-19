Игрок «Динамо» Лепский: никогда в жизни не перешёл бы в «Спартак»

18-летний защитник московского «Динамо» Иван Лепский рассказал, что никогда бы не перешёл в стан «Спартака».

«Есть ли принципиальная команда, куда бы точно не перешёл? 100% — это «Спартак». Никогда бы в жизни не перешёл. Понятно почему — когда ещё был в академии, нам не то что внушали, а просто перед матчами со «Спартаком» больше мотивировали. В чём это выражалось? Так скажем, в громких словах. В моём гардеробе даже нет красного цвета!» — приводит слова Лепского Sport24.

В нынешнем сезоне Иван Лепский принял участие в двух матчах за «Динамо» и не отметился результативными действиями. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.