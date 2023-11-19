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В «Нефтчи» ответили на вопрос о возможном реванше с «Зенитом»

В «Нефтчи» ответили на вопрос о возможном реванше с «Зенитом»
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Пресс-атташе азербайджанского «Нефтчи» Эмин Эфенди ответил на вопрос о возможном реванше с санкт-петербургским «Зенитом».

«У нас сложились прекрасные отношения с руководством «Зенита». Не сказал бы «реванш», но играть и сотрудничать мы обязательно будем. «Нефтчи» — старейший футбольный клуб Азербайджана, который был основан в 1937 году; и побеждать клубы из бывшего Союза, с которыми мы часто встречались на чемпионатах СССР, всегда приятно», — приводит слова Эфенди Sport24.

Напомним, вчера, 18 ноября, состоялась товарищеская встреча между «Зенитом» и «Нефтчи». Команды играли на стадионе «Нефтчи Арена» в Баку (Азербайджан). Хозяева одержали победу со счётом 2:1 благодаря дублю бывшего футболиста московского «Спартака» Резиуана Мирзова.

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