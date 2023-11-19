Пике: я на 100% уверен в Хави, «Барселона» — его дом, он знает, что делать

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о текущем состоянии каталонского клуба, а также заявил, что считает нынешнего главного тренера сине-гранатовых Хави наиболее подходящим наставником для команды.

«Уровень игры, демонстрируемый «Барселоной», не тот, который можно ожидать от такого клуба. Требования для «Барселоны» максимально высокие. Хотя и результаты команды не такие плохие, ощущения от игры не лучшие.

Однако я на 100% уверен в Хави. Кого вы собираетесь искать ему на замену? Он у себя дома, он знает, что нужно клубу, что стоит сказать в раздевалке. Он полностью владеет ситуацией, в которой они находятся, и знает, как её изменить. Мы должны просто доверять ему», — приводит слова Пике AS.

Напомним, после 13 туров Ла Лиги команда Хави набрала 30 очков и на текущий момент занимает третье место в чемпионате.

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