Лотар Маттеус: Гюндоган и Киммих не должны играть вместе в сборной

Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус считает, что одновременное нахождение на поле полузащитников Илкая Гюндогана и Йозуа Киммиха вредит немецкой национальной команде.

«Как мы уже увидели на чемпионате мира, Гюндоган и Киммих не могут играть вдвоём на позиции «шестёрки». Они слишком похожи. Да, они оба игроки мирового уровня, но я думаю, что они мешают друг другу, когда располагаются так близко. Думаю, что кто-то из них должен играть в паре с Паскалем Гросом или Леоном Горецкой», — написал Маттеус в своей колонке в Bild.

Напомним, вчера, 18 ноября, сборная Германии в товарищеском матче проиграла национальной команде Турции со счётом 2:3. Матч проходил на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине.