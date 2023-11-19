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Лотар Маттеус: Гюндоган и Киммих не должны играть вместе в сборной

Лотар Маттеус: Гюндоган и Киммих не должны играть вместе в сборной
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Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус считает, что одновременное нахождение на поле полузащитников Илкая Гюндогана и Йозуа Киммиха вредит немецкой национальной команде.

«Как мы уже увидели на чемпионате мира, Гюндоган и Киммих не могут играть вдвоём на позиции «шестёрки». Они слишком похожи. Да, они оба игроки мирового уровня, но я думаю, что они мешают друг другу, когда располагаются так близко. Думаю, что кто-то из них должен играть в паре с Паскалем Гросом или Леоном Горецкой», — написал Маттеус в своей колонке в Bild.

Напомним, вчера, 18 ноября, сборная Германии в товарищеском матче проиграла национальной команде Турции со счётом 2:3. Матч проходил на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине.

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