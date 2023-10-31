«Выбор Месси — это фарс, хотя я его фанат». Маттеус — о вручении «Золотого мяча»

Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус отреагировал на вручение «Золотого мяча» аргентинскому нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.

«В течение всего прошлого сезона Холанд играл лучше, чем Месси. Победа Месси незаслуженная. Но это показывает, что чемпионат мира значит больше, чем что‑либо ещё. Для меня Холанд — лучший игрок последних 12 месяцев, выигравший главные титулы с «Манчестер Сити» и побивший при этом рекорды по результативности. Выбор Месси — это фарс, хотя я его фанат», — приводит слова Маттеуса Sky Sports.

Месси завоевал восьмой «Золотой мяч» в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.