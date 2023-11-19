Молодёжная сборная России уступила минскому «Динамо» в товарищеском матче

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился товарищеский матч, в котором встречались минское «Динамо» и молодёжная сборная России U21. Команды играли на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Россияне потерпели поражение со счётом 3:4.

На восьмой минуте счёт открыл полузащитник «Динамо» Павел Седько. В концовке первого тайма нападающий Александр Чупаёв забил ответный мяч сборной России. В начале второй половины встречи полузащитник Александр Свирепа вывел хозяев вперёд. На 67-й минуте отличился бразильский защитник «Динамо» Ориньо. На 81-й минуте защитник Алексей Вакулич забил четвёртый мяч белорусской команды. В концовке встречи нападающий сборной России Александр Кокшаров оформил дубль.

Ранее, 15 ноября, сборная России U21 обыграла команду Беларуси U21 со счётом 3:1. В составе россиян дубль оформил нападающий Александр Кокшаров, ещё одним забитым мячом отметился полузащитник Дмитрий Кучугура. За команду Беларуси отличился нападающий Артём Шуманский, реализовав пенальти.