Вьери: полузащитники «Интера» сильнее, чем полузащитники «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Интера» Кристиан Вьери поделился мнением о силе «нерадзурри» в нынешнем сезоне.

«Ни у кого в Серии A нет более мощного состава, чем у «Интера».

Мне нравится Лукаку. Он делал разницу, когда выступал за «Интер», но теперь был подписан Маркус Тюрам, и он тоже силён. Поздравляю тех, кто принял решение его подписать. Де Врей выходил на замену в 12 матчах Серии А, но в любой другой команде он был бы основным.

Однако я убеждён, что матчи выигрывает полузащита. Считаю, что полузащитники «Интера» сильнее, чем полузащитники «Манчестер Сити». В этом сезоне у «нерадзурри» есть Давиде Фраттези и Кристьян Аслани, которые имеют опыт.

«Интер» является очень сплочённой командой. Они хорошо сохраняют мяч, а значит, меньше рискуют», — приводит слова Вьери La Gazzetta dello Sport.