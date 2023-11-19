Вратарь «Амкала» Федос: профессиональный футбол — не моё. Я за то, чтобы все кайфовали

Голкипер медийного клуба «Амкал» Фёдор Маслов рассказал о нежелании заниматься профессиональным футболом.

«Я не фанат футбольных сборов. Почему? Ну, мне хочется в футбол просто поиграть уже. Мне скоро 34 года, и я профессиональным футболом никогда не занимался. Я просто хочу иногда тренироваться и играть в футбол. Чем профессиональнее всё это становится, тем, конечно, это всё меньше моя история. Моя история — это тренироваться с улыбочкой на лице и футбольчик, чтобы все играли и кайфовали.

Я не отношусь к тем людям, для которых именно игра в футбол — это основной способ заработка. Медийная история, создание контента — это более приоритетная для меня штука, поэтому, конечно, когда столько времени начинают занимать тренировки, просто в каких-то случаях надо делать выбор», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.