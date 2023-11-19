В РФС назвали причины запуска Лиги Легенд

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин назвал причины запуска Лиги Легенд.

«Для чего РФС вообще запустил Лигу Легенд? Для развития и популяризации футбола. Изначально первый ретроматч служил промоинструментом к встрече за Суперкубок-2022. Была концепция мирного спортивного противостояния двух больших городов и самых титулованных клубов России.

Коммерческий интерес в этом проекте состоит в том, чтобы окупить наши затраты на реализацию мероприятий для болельщиков, легенд, ветеранов. Мы благодарны нашему титульному спонсору, а также основному вещателю. Также хочется отметить доверие и личную поддержку президента РФС Александра Дюкова.

То есть клубы ни копейки не вкладывают в организацию? Я уже предвижу громкий заголовок (смеётся). Давайте разберём кейс «Локомотива» и ЦСКА. Железнодорожники могли выставить полную цену за аренду стадиона и за каждый матчевый сервис брать деньги. Но они подошли иначе, сами перекрывают некоторые расходы, помогают с реализацией билетов. За что мы им благодарны. Но основные расходы – логистика и гонорары игроков, призовой фонд, судейство, форма, матчдей – это затраты РФС, компенсируемые партнёрами», — приводит слова Терёшина Metaratings.

Напомним, ближайший ретроматч между ветеранами «Локомотива» и ЦСКА состоится сегодня, 19 ноября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Купить билет на золотой ретроматч «Локомотив» – ЦСКА можно с помощью нашего сервиса «Билеты».