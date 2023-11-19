Экс-игрок «Спартака» Тихонов отреагировал на слова Карпина про товарищеские игры сборной

Бывший футболист московского «Спартака» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал слова главного тренера сборной России о мотивации в товарищеских матчах.

«Зная Валерия Карпина, мы с ним вместе играли и тренировались, он в данный момент защищает футболистов. Если бы он сам играл в товарищеских матчах, он бы выглядел по‑другому. Мы на тренировках убивались, не жалели друг друга. Для нас проигрыш на тренировках был безобразием. Мы злились, друг друга оскорбляли, но за пределы тренировки это не выходило. Я знаю, как Карпин работал. Он защищает футболистов. Говорят, что нет у нас точки, к которой должна сборная идти. Тогда зовите тех игроков, которые будут убиваться и выкладываться», — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».