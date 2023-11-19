Юрий Жирков рассказал, кто удивил его по итогам первого круга РПЛ

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Юрий Жирков ответил на вопрос, кто из команд и игроков удивил его по итогам первого круга МИР РПЛ.

«Кто больше всех удивил в первом круге РПЛ? «Краснодар», потому что они идут на первом месте. Из тренеров? Наверное, Владимир Ивич, если его команда на первой строчке.

А по игрокам? Как мне Аббосбек Файзуллаев? Я видел моменты, он забивал, отдавал передачи. Хороший игрок!» — приводит слова Жиркова Metaratings.

На данный момент «Краснодар» под руководством Ивича после 15 сыгранных матчей РПЛ располагается на первой строчке с 32 очками.

Игрок ЦСКА Файзуллаев присоединился к команде этим летом из узбекского «Пахтакора», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 500 тыс. В нынешнем сезоне Аббос сыграл за ЦСКА в 14 матчах во всех турнирах, где отметился одним голом и шестью результативными передачами.