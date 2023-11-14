Жирков — о матче России с Кубой: играть можно даже со сборной Медиалиги

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Юрий Жирков высказался о матче с национальной командой Кубы.

«Матч сборной России со сборной Кубы — это хорошо в нынешней ситуации. Сейчас самое главное играть. Играть можно даже со сборной Медиалиги сыграть — и то будет полезно», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 3 ноября пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт 20 ноября на «Волгоград-Арене» и начнётся в 19:30 мск. В конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и все российские команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В октябре этого года команда Валерия Карпина провела две товарищеские игры — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).