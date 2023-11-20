Словакия одержала волевую победу над сборной Боснии и Герцеговины

В воскресенье, 19 ноября, состоялся матч 10-го тура группового этапа отборочного турнира на чемпионат Европы — 2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Словакии. Команды играли на стадионе «Билино Поле» в Зенице (Босния и Герцеговина). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Первого гола в матче пришлось ждать 49 минут. Полузащитник Словакии Патрик Грошовски отправил мяч в собственные ворота и вывел хозяев поля вперёд. Однако уже спустя три минуты Роберт Боженик сравнял счёт. Победу словакам принёс гол защитника Любомира Шатки на 71-й минуте. Стоит отметить, что Босния и Герцеговина играла вдесятером. С поля был удалён защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович.
После этой победы в активе Словакии стало 22 очка. Команда закончила групповой этап на втором месте и выступит в финальной части Евро-2024. Сборная Боснии и Герцеговины с девятью очками заняла пятое место в группе J.
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