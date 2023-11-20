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Словакия одержала волевую победу над сборной Боснии и Герцеговины

Словакия одержала волевую победу над сборной Боснии и Герцеговины
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В воскресенье, 19 ноября, состоялся матч 10-го тура группового этапа отборочного турнира на чемпионат Европы — 2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Словакии. Команды играли на стадионе «Билино Поле» в Зенице (Босния и Герцеговина). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Первого гола в матче пришлось ждать 49 минут. Полузащитник Словакии Патрик Грошовски отправил мяч в собственные ворота и вывел хозяев поля вперёд. Однако уже спустя три минуты Роберт Боженик сравнял счёт. Победу словакам принёс гол защитника Любомира Шатки на 71-й минуте. Стоит отметить, что Босния и Герцеговина играла вдесятером. С поля был удалён защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович.

После этой победы в активе Словакии стало 22 очка. Команда закончила групповой этап на втором месте и выступит в финальной части Евро-2024. Сборная Боснии и Герцеговины с девятью очками заняла пятое место в группе J.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 10-й тур
19 ноября 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 2
Словакия
1:0 Грошовски – 49'     1:1 Боженик – 52'     1:2 Шатка – 71'    
Удаления: Гойкович – 63' / нет
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