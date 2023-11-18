Новичок «Реала» Эндрик высказался об отношении к вечеринкам и ночным клубам

Нападающий «Палмейраса» Эндрик, который подписал контракт с «Реалом», рассказал, что не отвлекается на вещи вне футбольной жизни.

«Ненавижу ходить на вечеринки и в ночные клубы. Я не люблю влезать в конфликты.

Мне не нравится делать вещи, которые порочат мой имидж. Концентрируюсь только на моём будущем как спортсмена, ни на чём другом», – цитирует Эндрика журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

6 ноября Эндрик был вызван во взрослую сборную Бразилии. Для него этот вызов стал первым в карьере.

Напомним, «Реал» заплатил за тогда 16-летнего форварда Эндрика € 35+25 млн в декабре прошлого года. Этот трансфер стал самым дорогим для игроков младше 18 лет. Контракт между футболистом и «сливочными» подписан до 2027 года, в него будет включена опция продления до 2030-го. Эндрик перейдёт в мадридский клуб сразу же после достижения 18-летнего возраста.